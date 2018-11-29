29 ноября 2018, четверг

Грузинская оппозиция не признает результаты выборов президента и призывает к протестам

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Григол Вашадзе призвал сторонников собраться на митинг

Григол Вашадзе призвал сторонников собраться на митинг

Проигравший на выборах президента Грузии кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что не признает результаты голосования, и потребовал проведения досрочных выборов в парламент.

Об этом он заявил 29 ноября на встрече со своими сторонниками, передает Грузия Онлайн.

"Мы не признаем результаты этих выборов, у Грузии нет президента", - сказал Вашадзе.

Кроме того, Вашадзе анонсировал акцию протеста в воскресенье, 2 декабря, на проспекте Руставели в Тбилиси.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов второго тура президентских выборов в Грузии президентом стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. За нее проголосовали 59,52% избирателей. Вашадзе получил 40,48% голосов.

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