Грузинская оппозиция не признает результаты выборов президента и призывает к протестам

Проигравший на выборах президента Грузии кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил, что не признает результаты голосования, и потребовал проведения досрочных выборов в парламент.

Об этом он заявил 29 ноября на встрече со своими сторонниками, передает Грузия Онлайн.

"Мы не признаем результаты этих выборов, у Грузии нет президента", - сказал Вашадзе.

Кроме того, Вашадзе анонсировал акцию протеста в воскресенье, 2 декабря, на проспекте Руставели в Тбилиси.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов второго тура президентских выборов в Грузии президентом стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. За нее проголосовали 59,52% избирателей. Вашадзе получил 40,48% голосов.

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