Грузия в знак солидарности переименовала Литву

В Грузии приняли решение использовать аутентичное название Литвы - Лиетува (Lietuva).

Формально соответствующее решение инициировал Департамент государственного языка Грузии.

В то же время такой шаг стал дружественным жестом на аналогичное решение Литвы, где также решили называть горную страну историческим названием.

Об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

Решение принято перед визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в Грузию.

Напомним, Литва приурочила переименования Грузии к столетию восстановления независимости страны и созданию Первой Демократической Республики, которое в Литве отметят уже 26 мая.