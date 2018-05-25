25 мая 2018, пятница

Грузия в знак солидарности переименовала Литву

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Даля Грибаускайте вскоре посетит Грузию с рабочим визитом
Фото: пресс-служба президента Литвы

Даля Грибаускайте вскоре посетит Грузию с рабочим визитом

В Грузии приняли решение использовать аутентичное название Литвы - Лиетува (Lietuva).

Формально соответствующее решение инициировал Департамент государственного языка Грузии.

В то же время такой шаг стал дружественным жестом на аналогичное решение Литвы, где также решили называть горную страну историческим названием.

Об этом говорится в сообщении МИД Грузии.

Решение принято перед визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в Грузию.

Напомним, Литва приурочила переименования Грузии к столетию восстановления независимости страны и созданию Первой Демократической Республики, которое в Литве отметят уже 26 мая.

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