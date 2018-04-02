Грузия стала парламентской республикой: президент подписал правки в Конституцию

Новая редакция Конституции Грузии предусматривает переход на парламентскую республику и отменяет разрешение на ограничение свободы вероисповедания

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 2 апреля подписал утвержденные парламентом поправки к ранее принятой новой редакции Конституции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ключевые изменения в Основной закон касаются избирательной системы. Избирательную реформу стране настоятельно рекомендовала Венецианская комиссия.

Согласно этим поправкам, очередные парламентские выборы в Грузии в 2020 году пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. В ходе этих выборов снижается проходной барьер в парламент с 5% до 3%. Допускается создание предвыборных блоков. Поправка касается и изъятия записи в Конституции, по которой из интересов госбезопасности допускалось ограничение свободы вероисповедания.

Парламент Грузии 23 марта утвердил в окончательном, третьем, чтении новую редакцию Конституции. Она предусматривает переход республики на парламентское правление. До этого страна была президентской республикой.

Ранее депутаты обеих палат парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию страны, которые расширяют их полномочия и полномочия премьер-министра.