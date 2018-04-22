Грузия намерена усложнить процедуру получения гражданства для иностранцев

Власти Грузии рассматривают возможность усложнения процедуры присвоения грузинского гражданства иностранным гражданам.

Как сообщает Интерфакс-Украина, согласно планируемым изменениям в законодательстве, необходимый срок проживания в Грузии для получения иностранным гражданином грузинского гражданства может быть увеличен до семи лет. На сегодняшний день этот срок составляет пять лет.

Кроме того, если, по действующему законодательству, иностранный гражданин или гражданка, которые вступают в брак с гражданином или гражданкой Грузии могут получить грузинское гражданство через два года после заключения брака, то после внесения изменений в закон этот срок будет увеличен до трех лет.

Проект изменений в закон О гражданстве Грузии подготовлен министерством юстиции Грузии.

В парламенте Грузии не исключают принятия законодательных изменений до конца мая текущего года.