Грузия блокирует кандидатуру посла США из-за благосклонности дипломата к Саакашвили – СМИ Сегодня, 13:50 15 Цей матеріал також доступний українською В МИД Грузии отреагировали на публикацию

Грузия блокирует кандидатуру Бриджит Бринкс на должность посла США в Тбилиси из-за благосклонности дипломата к бывшему грузинскому лидеру Михеилу Саакашвили, пишет Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

По данным СМИ, Грузия отказалась подписать агреман для Бринкс.

В то же время, собеседники издания среди представителей власти в обеих странах отрицают данные о поддержке Саакашвили дипломатом. Чиновники говорят, что Бринкс является профессионалом и никогда не выражала чрезмерную привязанность к экс-президенту Грузии и его партии.

В Госдепе отказались комментировать данную информацию. Там посоветовали обратиться в Белый дом. Уточняется, что официально кандидатуру посла США в Грузии не объявляли.

"Администрация Трампа выдвигает сильных, квалифицированных кандидатов на должности послов и прилагает все усилия, чтобы заполнить эти должности как можно быстрее, в том числе в Грузии. Мы не комментируем состояние внутренних процессов", - заявили там.

В МИД Грузии также прокомментировали информацию издания, пишет Грузия Онлайн.

Заместитель министра иностранных дел Хатуна Тотладзе подчеркнула, что она далека от истины.

"Все это по-настоящему далеко от истины. Разъяснения в связи с этим уже сделали политики. Речь идет о США, которые являются стратегическим партнером Грузии, поэтому думаю, что повторение заявлений подобного характера, в том числе, со стороны медиа, наносит ущерб", - заявила представитель грузинского внешнеполитического ведомства.

Бриджит Бринкс была послом в Грузии дважды, у нее также есть многолетний опыт работы в Европе.

Пост посла США в Грузии пустует с конца марта текущего года. Тогда Ян Келли ушел в отставку и покинул должность посла.