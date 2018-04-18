Группа безопасности ООН попала под обстрел в сирийской Думе - СМИ

В Думу должны войти эксперты Организации по запрещению химоружия

Группа безопасности ООН попала под обстрел в сирийской Думе, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что такие данные поступили от главы Организации по запрещению химоружия Ахмета Узюмджю во время совещания в штаб-квартире организации в Гааге.

По его словам, представители ООН были вынуждены отойти. Этот инцидент задержал прибытие инспекторов организации в Думу.

Напомним, эксперты по химическому оружию прибыли в Сирию в минувшие выходные, чтобы проверить факт химической атаки в Думе, недалеко от столицы Дамаска.

Наблюдатели из ОЗХО вошли в город с опозданием, так как Сирия и Россия в понедельникзаблокировали им въезд "из-за последствий ракетных ударов США, Франции и Британии".

США и Великобритания предполагают, что сирийские или российские военные пытаются скрыть факт применения химического оружия или подтасовать улики.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.