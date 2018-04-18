Группа безопасности ООН попала под обстрел в сирийской Думе - СМИ

Группа безопасности ООН попала под обстрел в сирийской Думе, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что такие данные поступили от главы Организации по запрещению химоружия Ахмета Узюмджю во время совещания в штаб-квартире организации в Гааге.
По его словам, представители ООН были вынуждены отойти. Этот инцидент задержал прибытие инспекторов организации в Думу.
Напомним, эксперты по химическому оружию прибыли в Сирию в минувшие выходные, чтобы проверить факт химической атаки в Думе, недалеко от столицы Дамаска.
Наблюдатели из ОЗХО вошли в город с опозданием, так как Сирия и Россия в понедельникзаблокировали им въезд "из-за последствий ракетных ударов США, Франции и Британии".
США и Великобритания предполагают, что сирийские или российские военные пытаются скрыть факт применения химического оружия или подтасовать улики.
7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.
США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.
Комментарии
Правила комментирования