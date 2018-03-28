Гройсман выразил соболезнования родственникам погибших в Кемерове

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования родственникам погибших в результате пожара в торговом центре в российском Кемерове.

"Погибли абсолютно невинные люди в результате произошедшего пожара. И самое страшное, что в этом пожаре погибли дети. Мы знаем, насколько это ужасная боль, и поэтому я сегодня хотел бы выразить сочувствие родным и близким", - сказал он на открытии заседания правительства, пишет Интерфакс-Украина.

При этом Гройсман напомнил о трагедии в одесском лагере Виктория, где погибли трое детей.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека. В штабе родственников погибших появились списки, в котрых погибшими значится 41 ребенок.

27 марта в центре Кемерова начался митинг. Тысячи жителей, среди которых были и родственники погибших, требовали отставки властей. Они также призывали рассказать правду о пожаре. Президент РФ Владимир Путин в этот день находился в Кемерове, но так и не вышел к людям.

Наиболее вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание.