Глава Минфина Канады Христя Фриланд назвала правильным решение вернуть в Германию турбину для Северного потока 18 июля, 06:55 Христя Фриланд (Фото:REUTERS/Blair Gable)

Вице-премьер и министр финансов Канады заявила, что считает правильным решение вернуть Германии турбину для Северного потока.

Об этом сообщает CNBC.



Фриланд подчеркнул, что Канада «решительна в своей поддержке Украины», но в данном вопросе необходима солидарность с другими странами, в том числе — с Германией.

Видео дня

Министр отметила, что из-за сокращения поставок со стороны Газпрома через Северный поток Германия могла потерять часть возможностей для поддержки Украины.

Несколько дней назад Оттава решила передать Германии турбину для Северного потока. Премьер-министра Канады Джастник Трюдо заявил, что решение передать Германии подсанкционную турбину для российского Северного потока было «очень сложным». Официально его приняли 11 июля, несмотря на призывы Украины не делать этого.

Киев раскритиковал такое решение, назвав его опасным прецедентом, и требует целостного санкционного режима. Всемирный конгресс украинцев обратился в суд с требованием аннулировать разрешение на передачу Германии турбины.

Турбину Siemens отправили на ремонт в Канаду, где она «застряла» из-за санкций против нефтегазовой отрасли России, введенных после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.