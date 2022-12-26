В РФ объявили в розыск руководителя Bellingcat Христо Грозева 26 декабря, 14:56 РФ обвиняет Христо Грозева в «дискредитации» российской армии (Фото:Скриншот видео/European Press Prize 2019)

Власти РФ объявили в розыск журналиста и руководителя Bellingcat Христо Грозева, участвовавшего в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального в 2020-м.

Об этом говорится на сайте российского МВД страны.

Фото: МВД РФ

Как сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, Грозева, который является гражданином Болгарии, обвиняют в якобы распространении «фейков» для «дискредитации» армии РФ.

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О каком именно материале расследователя идет речь, не уточняется.

Фото: t.me/rian_ru

В октябре журналист рассказал о россиянах, ответственных за ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Согласно данным расследования, речь идет о 33 военных преступников, работающих под руководством полковника Игоря Багнюка.

В 2020 Грозев вместе с Навальным провели расследование, в результате которого выяснили, что к отравлению оппозиционера причастны сотрудники ФСБ.