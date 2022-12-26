В РФ объявили в розыск руководителя Bellingcat Христо Грозева

26 декабря, 14:56
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РФ обвиняет Христо Грозева в «дискредитации» российской армии (Фото:Скриншот видео/European Press Prize 2019)

РФ обвиняет Христо Грозева в «дискредитации» российской армии (Фото:Скриншот видео/European Press Prize 2019)

Власти РФ объявили в розыск журналиста и руководителя Bellingcat Христо Грозева, участвовавшего в расследовании отравления российского оппозиционера Алексея Навального в 2020-м.

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Об этом говорится на сайте российского МВД страны.

МВД РФ
Фото: МВД РФ

Как сообщают кремлевские пропагандистские ресурсы, Грозева, который является гражданином Болгарии, обвиняют в якобы распространении «фейков» для «дискредитации» армии РФ.

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О каком именно материале расследователя идет речь, не уточняется.

t.me/rian_ru
Фото: t.me/rian_ru

В октябре журналист рассказал о россиянах, ответственных за ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Согласно данным расследования, речь идет о 33 военных преступников, работающих под руководством полковника Игоря Багнюка.

В 2020 Грозев вместе с Навальным провели расследование, в результате которого выяснили, что к отравлению оппозиционера причастны сотрудники ФСБ.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Фейк Российская пропаганда Bellingcat Христо Грозев Война России против Украины

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