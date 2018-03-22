Грибаускайте допустила высылку российских дипломатов-разведчиков из Литвы

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Даля Грибаускайте

Даля Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте допустила высылку сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, в ответ на отравление в Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Средства могут быть различные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки, а также расширение списка Магнитского", - сказала она, передает Delphi.

На данный момент в список Магнитского включены 49 граждан РФ, которым по причинам вовлеченности в коррупцию, отмывание денег и нарушение прав человека запрещен въезд в Литву.

По словам Грибаускайте, решение по поводу высылки россиян из Литвы будет принято в ближайшее время.

Напомним, Великобритания объявила 23 российских дипломатов персонами нон грата из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

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Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок. Британия возложила ответственность за инцидент на Россию. 

К расследованию их отравления привлечены специалисты Организации по запрещению химического оружия. Скотленд-Ярд ожидает, что расследование займет "несколько месяцев".

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