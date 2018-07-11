Греция высылает двух российских дипломатов - СМИ

Греция решила выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим, сообщает Kathimerini со ссылкой на источники.

По данным газеты, россиян обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Греции и действиях, направленных против национальной безопасности страны, в частности, в сборе информации и попытке подкупа греческих чиновников.

Издание отмечает, что в последнее время люди, связанные с интересами России, пытаются вмешиваться во внутренние дела Греции. С помощью пожертвований они пытаются повлиять на митрополитов греческой православной церкви, монахов Афона и власти муниципалитетов в чувствительных вопросах, в частности, переименовании Македонии и тем самым негативно влияют на положение Греции на Балканах.

Решение о высылке также может быть связано с намерениями российских дипломатов усилить влияние России в Греции и деятельностью Императорского православного палестинского общества - созданной в России международной организации, которая занимается вопросами паломничества и гуманитарного сотрудничества народов Ближнего Востока.

В материале газеты называется только одна фамилия - сотрудника российского посольства Виктора Яковлева. Сведения об остальных дипломатах не приводятся.

Источники издания добавили, что несмотря на решение выслать дипломатов, Греция намерена сохранить хорошие отношения с РФ.

Газета напоминает, что греческие власти заняли осторожную позицию после отравления в Британии бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и не стали высылать российских дипломатов вслед за другими западными странами.