05 ноября 2018, понедельник

Гренада отозвала признание независимости Косово

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Островное государство Гренада, которое находится в Карибском бассейне, решило отозвать свое заявление о признании независимости Косово.

Решение было принято после встречи главы МИД этой страны Питера Дэвида с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, передает Blic.

Гренада стала девятой страной, которая отказалась от признания Косово. Ранее так сделали Доминика, Суринам, Либерия, Сан Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа Новая Гвинея и Лесото.

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Сербский автономный край Косово и Метохия, населенный албанским этническим большинством, объявил независимость в 2008 году под названием Республика Косово. Этот шаг признали около 100 стран-членов ООН.

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