Говяжья вырезка и именинный пирог: Трамп поужинал с премьером Сингапура перед встречей с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп провел ужин с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном перед встречей с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Как сообщает Радио Свообда, Трамп высоко оценил гостеприимство, профессионализм и дружбу главы Сингапура.

"Ты мой друг", - сказал Трамп.

Как заявил сингапурский премьер, проведение саммита США-КНДР обойдется стране в 15 миллионов долларов, более половины средств пойдет на меры безопасности и охрану.

В меню лидеров США и Сингапура были бискеты из лобстера, говяжья вырезка и мороженое, а также торжественный пирог по случаю дня рождения Трампа, которому в четверг исполняется 72 года.

Ранее Трамп заявлял, что ожидает хороших результатов от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.