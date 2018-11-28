Государственная железнодорожная компания Нидерландов выплатит компенсации жертвам Холокоста

Национальная железнодорожная компания Нидерландов намерена выплатить индивидуальные возмещения за свою роль в массовой депортации евреев нацистами во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Associated Press.

Специальная комиссия должна будет определить механизм этих выплат. В своем письменном заявлении компания отметила, что ее участие в депортации "является черной страницей в истории" страны и компании.

По словам пресс-секретаря компании Эрика Креза, комиссия будет рассматривать вопрос выплаты голландцам, которые пережили Холокост, и членам семей евреев, погибших от рук нацистов. Однако пока нельзя точно сказать, сколько людей могут получить право на выплаты.

Также еще рано говорить, когда комиссия, которая еще должна быть сформирована, обнародует свои выводы.

Напомним, что более 100 тысяч евреев - 70% голландской еврейской общины - не пережили войну. Большинство из них были депортированы из Нидерландов и погибли в нацистских концлагерях.

Многих жертв депортации отправляли сначала поездами в лагерь в Нидерландах, а затем доставляли на границу и пересаживали на немецкие поезда, которые отвозили их в концентрационные лагеря.

Голландская железная дорога принесла официальные извинения за свою роль в депортации в 2005 году.