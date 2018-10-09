09 октября 2018, вторник

Госдеп США отреагировал на исчезновение автора Washington Post в консульстве Саудовской Аравии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Журналист пропал неделю назад

Журналист пропал неделю назад

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен исчезновением саудовского журналиста и автора The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

По его словам, сотрудники Госдепартамента по дипломатическим каналам связались с официальными представителями Саудовской Аравии и призвали способствовать расследованию этого дела.

"Мы призываем правительство Саудовской Аравии поддержать расследование исчезновения Хашкаджи и обеспечить прозрачность результатов этого расследования", - говорится в заявлении.

Напомним, известный саудовский журналист, автор The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы.

Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

Смотрите также

Саудовские чиновники отрицают обвинения и говорят, что Хашкаджи покинул здание консульства.

Турция начала официальное расследование и попросила разрешения на обыск консульства Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии разрешило провести следственные действия.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове