Госдеп США отреагировал на исчезновение автора Washington Post в консульстве Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон обеспокоен исчезновением саудовского журналиста и автора The Washington Post Джамаля Хашкаджи.

По его словам, сотрудники Госдепартамента по дипломатическим каналам связались с официальными представителями Саудовской Аравии и призвали способствовать расследованию этого дела.

"Мы призываем правительство Саудовской Аравии поддержать расследование исчезновения Хашкаджи и обеспечить прозрачность результатов этого расследования", - говорится в заявлении.

Напомним, известный саудовский журналист, автор The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы.

Об исчезновении журналиста заявила его невеста. По ее словам, Хашкаджи не покидал здание консульства. Источники в полиции Турции заявили, что журналист, вероятно, был убит внутри здания.

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Саудовские чиновники отрицают обвинения и говорят, что Хашкаджи покинул здание консульства.

Турция начала официальное расследование и попросила разрешения на обыск консульства Саудовской Аравии. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии разрешило провести следственные действия.