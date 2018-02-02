Госдеп: США оставляют за собой право вводить санкции против компаний, ведущих бизнес с российской оборонкой

США оставляют за собой право ввести санкции против компаний, ведущих бизнес с российским ОПК, заявила Нойерт

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила, что США оставляют за собой право ввести санкции в отношении компаний, ведущих бизнес с российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

По ее словам, "тот факт, что мы не ввели санкции в самый первый день, не означает того, что мы не введем санкции в будущем", сообщает Интерфакс-Украина.

"29 января...не было последним днем введения санкций в отношении РФ, это был первый день, когда у нас появились полномочия в рамках CAATSA (закон О противодействии противникам США посредством санкций) ввести санкции, если мы решим, что имеет место деятельность, которая подпадает под санкции. Нет конечного дня, когда действие этих полномочий закончится", - сказала представитель Госдепа.

Напомним, с 29 января США предупредили о начале применения "вторичных" антироссийских санкций. Ограничительные меры будут вводиться против любых лиц, которые осуществляют "существенный" бизнес с российскими оборонными и разведывательными организациями, список которых был опубликован в октябре.