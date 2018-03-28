Госдеп: Россия - это чудовище из морских глубин с длинными щупальцами

Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт назвала Россию "чудовищем из морских глубин", у которого "множество щупалец".

Об этом она заявила, отвечая на вопрос о высылке 60 российских дипломатов из США.

"У России - длинные руки, у России - множество щупалец. Мы считаем, что они сохранят свой интерес к нашим выборам, а также к выборам во многих других странах… Это чудовище из морских глубин", - сказала Нойерт.

По ее словам, главным условием для улучшения отношений Вашингтона с Москвой - это взятие Россией на себя ответственности по делу об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

"Дверь к диалогу с российскими властями остается открытой, но если Россия хочет улучшения отношений, ей прежде всего нужно взять на себя ответственность за эту атаку и прекратить свою безрассудную и агрессивную деятельность", - добавила Нойерт.

Напомним, 26 марта ряд стран объявили о самой масштабной высылке российских дипломатов в связи с применением химического оружия против граждан в Великобритании.

По данным Госдепа США, США, Великобритания, НАТО и еще 25 стран к настоящему моменту объявили о высылке 151 российского дипломата по делу Скрипаля.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию.