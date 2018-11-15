Госдеп рассказал о подготовке "более драконовского" этапа санкций против России

Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд заявил, что второй этап санкций против России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет "более драконовским", чем первый.

Во время выступления в фонде Heritage Форд рассказал, что в данный момент Госдеп ведет активную работу над новым раундом санкций.

"И чем более драконовские варианты есть в списке, тем более осторожно надо взвешивать за и против, риски", - сказал он.

Напомним, 8 августа США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В заявлении Вашингтон прямо обвинил Москву в применении запрещенного химического оружия против гражданина Британии Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции вступили в силу 22 августа.

Кроме того, если в течение трех месяцев Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие и не согласится на допуск международных инспекторов, вступит в силу второй этап санкций, предусматривающий снижение уровня дипломатических отношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полета в США для российских авиалиний.

Американские ограничительные меры могут охватить 70% российской экономики и 40% рабочей силы.

В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.

Посольство России в США заявило, что эти санкции являются "драконовскими", а причины их введения "надуманны". В МИД РФ заявили, что Москва не будет выполнять поставленные США условия для снятия новых санкций и займется проработкой ответных мер на новые санкции США.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.