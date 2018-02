Госдеп отреагировал на нападение на посольство США в Черногории

Госдепартамент США подтвердил факт нападения на американское посольство в столице Черногории Подгорице.

В Госдепе сообщили, что американские дипломаты тесно сотрудничают с полицией для идентификации нападавшего.

U.S. Embassy in Podgorica advises U.S. citizens there is an active security situation at the U.S. Embassy in Podgorica. Avoid the Embassy until further notice. Follow @USEmbassyMNE and @TravelGov for updates. https://t.co/LIrKnCAD87 — Department of State (@StateDept) 22 февраля 2018 г.

Ведомство также рекомендовало держаться подальше от здания диппредставительства.

.@USEmbassyMNE confirms there was a small explosion near the U.S. Embassy compound at approximately midnight local time on February 22. The Embassy is currently conducting an internal review to confirm the safety of all staff. — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 февраля 2018 г.

At this time, Embassy officials are working closely with police to identify the assailant(s). We refer press to local law enforcement authorities for more details on this evolving investigation. — Heather Nauert (@statedeptspox) 22 февраля 2018 г.

Никто из сотрудников посольства не пострадал. Служба безопасности посольства обыскала территорию и не нашла других взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в столице Черногории Подгорице неизвестный совершил нападение на здание посольства США. Мужчина бросил ручную гранату в здание американского диппредставительства, а после совершил самоубийство, подорвав себя другой гранатой.