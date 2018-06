Госдеп обвинил Россию в авиаударе по Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила о том, что Россия нанесла авиаудар по сирийскому городу Зардану.

По информации Нойерт, в результате авиаудара погибло 44 человека.

"Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных граждан Сирии", - заявила Нойерт.

We’ve seen reports of 44 Syrians, including 6 children, killed in a Russian airstrike on Zardana. We stand with the Syrian people, victims of their government and its supporters, and call on #Russia to end the senseless killing of civilians in #Syria. #SyriaConflict