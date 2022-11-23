Хорватия заблокировала свое участие в миссии ЕС для Украины. В МИД это опровергли 23 ноября, 13:22 Флаг Хорватии (Фото:Websi / Pixabay)

Президент Хорватии Зоран Миланович заблокировал участие Вооруженных сил страны в учебной миссии, проводимой ЕС для Украины. В украинском МИД заявили, что на самом деле Хорватия не отказалась от обучения.

В среду, 23 ноября, издание Vecernji List сообщило, что Миланович отказался давать предварительное согласие на участие военнослужащих Вооруженных сил Республики Хорватия в миссии ЕС, которая занимается организацией обучения и учений украинских военнослужащих.

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Как отмечает издание, в своем объяснении по решению Миланович утверждает, что обстоятельства участия хорватских военных в этой миссии «непонятны» и «необоснованны».

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии Укринформ заявил, что отклонение президентом Хорватии на данном этапе запроса министра обороны страны на проведение обучения военнослужащих Вооруженных Сил Украины не означает, что решение не будет принято.

«Речь не идет об отказе Хорватии от тренировки украинских военных. Действительно, в соответствии со своими полномочиями президент Зоран Миланович отклонил запрос министра обороны. В то же время это не означает, что решение не будет принято», — отметил спикер МИД.

Он также добавил, что украинская сторона продолжает контакты с Хорватией, чтобы получить зеленый свет в этом вопросе.