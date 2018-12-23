Город в Германии введет налог на одноразовую продукцию Сегодня, 22:37 145 Цей матеріал також доступний українською "Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовые" - мэр города

Немецкий город Тюбинген первым в стране введет налог на продукцию одноразового использования – чашки для кофе, коробки для пиццы и контейнеры для доставки еды.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что заведения должны будут платить налог за каждую использованную чашку или одноразовый контейнер.

По словам мэра города Бориса Палмера, городской совет уже работает над законодательством. Новый налог планируют ввести в течение ближайших месяцев.

"Когда мы сделаем производство мусора более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы. Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовые", – подчеркнул мэр Тюбингена.

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