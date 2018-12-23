Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана
Фоззи
Терминатор и Захар Беркут
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению
Питер Сантенелло
Твоя самая дорогая недвижимость

Город в Германии введет налог на одноразовую продукцию

Сегодня, 22:37
145
Цей матеріал також доступний українською

"Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовые" - мэр города

Немецкий город Тюбинген первым в стране введет налог на продукцию одноразового использования – чашки для кофе, коробки для пиццы и контейнеры для доставки еды.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что заведения должны будут платить налог за каждую использованную чашку или одноразовый контейнер.

По словам мэра города Бориса Палмера, городской совет уже работает над законодательством. Новый налог планируют ввести в течение ближайших месяцев.

"Когда мы сделаем производство мусора более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы. Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовые", – подчеркнул мэр Тюбингена.

В ЕС хотят запретить одноразовый пластик. А что в Украине?
О "мусорной проблеме" на Радио НВ рассказывает основательница ОО Украина без мусора Евгения Аратовская.

Теги:   Пластик Налоги Германия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Страны

Сегодня, 12:27

article_img
Ради науки. Профессор из Швеции отправила команду элитных наемников спасти своего аспиранта от ИГИЛ
Гаджеты

Сегодня, 09:02

article_img
Королевские замашки. Обзор смартфона Samsung Galaxy A7 (2018)
Политика

Сегодня, 08:17

article_img
Лица перемен. Пять самых эффективных реформаторов Украины

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться