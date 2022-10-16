Российским оккупантам зимой будет сложнее чем ВСУ — Ходжес 16 октября, 02:47 Украинские военные ведут наступление (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что зимой российским оккупантам будет сложнее чем ВСУ.



«Украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые атакуют», — заявил Ходжес.

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Он отметил, что за плечами ВСУ «стоит украинский народ», в то время как российские мобилизованные не имеют опыта и хорошего обмундирования.

«Все будут при определенных погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной накануне зимы», — заявил военный.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что уверен, что с наступлением холодов украинские защитники и защитницы продолжат освобождать Украину.