Российским оккупантам зимой будет сложнее чем ВСУ — Ходжес

16 октября, 02:47
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Украинские военные ведут наступление (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные ведут наступление (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что зимой российским оккупантам будет сложнее чем ВСУ.

«Украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут сложнее, однако для российских оккупантов в обороне условия будут более сложными, чем для украинских сил, которые атакуют», — заявил Ходжес.

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Он отметил, что за плечами ВСУ «стоит украинский народ», в то время как российские мобилизованные не имеют опыта и хорошего обмундирования.

«Все будут при определенных погодных условиях, однако украинская армия будет более подготовленной и более эффективной накануне зимы», — заявил военный.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что уверен, что с наступлением холодов украинские защитники и защитницы продолжат освобождать Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=aHtCPJ7Gm8o
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Зима Война в Украине Бен Ходжес Контрнаступление Война России против Украины

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