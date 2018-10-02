Годовщина референдума о независимости Каталонии: акции протеста переросли в массовые беспорядки

В годовщину референдума о независимости Каталонии, 1 октября, в Барселоне прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие около 180 тысяч человек.
Как сообщает DW, к вечеру демонстрации переросли в беспорядки: начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.
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Демонстранты начали штурмовать заграждения у регионального парламента в Барселоне. Участники акции, скрывавшие свои лица, попытались возвести баррикады, а также бросали камни в полицейских.
Кроме того, демонстранты освистали главу правительства Каталонии Жоакима Торру во время его выступления, обвинив его в том, что он не оказывает достаточного сопротивления Мадриду.
Накануне сторонники независимости Каталонии заблокировали автомагистрали и железнодорожные пути.
В городе Жирона сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу. Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.
1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.
27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.
Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.
1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости региона и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.
В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.
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