Годовщина референдума о независимости Каталонии: акции протеста переросли в массовые беспорядки

На улицы Барселоны вышли около 180 тысяч человек

В годовщину референдума о независимости Каталонии, 1 октября, в Барселоне прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие около 180 тысяч человек.

Как сообщает DW, к вечеру демонстрации переросли в беспорядки: начались столкновения между радикальными сторонниками независимости Каталонии и сотрудниками полиции.

Демонстранты начали штурмовать заграждения у регионального парламента в Барселоне. Участники акции, скрывавшие свои лица, попытались возвести баррикады, а также бросали камни в полицейских.

Кроме того, демонстранты освистали главу правительства Каталонии Жоакима Торру во время его выступления, обвинив его в том, что он не оказывает достаточного сопротивления Мадриду.

Накануне сторонники независимости Каталонии заблокировали автомагистрали и железнодорожные пути.

В городе Жирона сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу. Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости региона и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.