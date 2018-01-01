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Годовая инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов

Сегодня, 01:32
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Рынок в столице Венесуэлы Каракасе

Парламент Венесуэлы сообщил, что к концу ноября 2018 года инфляция в стране превысила 1 300 000%.

Об этом передает Reuters.

В то же время, замедлились темпы роста инфляции. В сентябре инфляция выросла на 228%, в октябре - на 148% и в ноябре - на 144%.

Инфорагентство напоминает также, что несмотря на требования МВФ, данные об экономике Венесуэлы публикует лишь парламент.

Правительство страны, в свою очередь, не публикует данные о финансовом состоянии государства.

Кризис в Венесуэле: Мадуро объявил о заключении многомиллиардного соглашения с РФ

Венесуэла охвачена экономическим и политическим кризисом с 2010 года. Кризис и как следствие высокая инфляция стали причиной постоянного дефицита продовольствия и медикаментов. Международный валютный фонд в конце июля предупредил, что уровень инфляции в Венесуэле к концу года может составить 1 миллион процентов, если власти не предпримут необходимые меры. Из-за рекордной инфляции сотни тысяч жителей страны недоедают, а миллионы уже покинули Венесуэлу в последние годы.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро также обвиняют в диктатуре, однако сам он отрицает обвинения, называя себя "скромным человеком".

Теги:   Венесуэла

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