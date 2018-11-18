Год спустя. На Мальте установили заказчиков громкого убийства известной журналистки - СМИ

Дафна Каруана Галиция погибла в октябре 2017 года - в ее машину заложили взрывчатку

Мальтийские следователи установили заказчиков убийства местной журналистки Дафны Каруаны Галиции – наиболее резонансного преступления в ЕС в минувшем году, сообщает газета Times of Malta со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах Мальты.

По данным издания, о новых успехах следствие пока неофициально сообщило семье убитой журналистки-расследователя, которую взорвали 16 октября 2017 года в ее автомобиле.

Следователи полагают, что им удалось идентифицировать группу из "более чем двух" человек – все они мальтийцы, - которая стоит за организацией убийства. Все они предположительно имели разные мотивы неприязни к Дафне Каруане Галиции, однако объединились и наняли трех мужчин, которые заложили взрывчатку в машину журналистки. Почти год назад все трое были задержаны и арестованы по подозрению в совершении убийства.

Источники Times of Malta не уточнили деталей о том, кем являются предположительные заказчики убийства – представителями уголовного мира, бизнес-среды или же политиками. Не были названы и примерные сроки завершения расследования.

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Однако правоохранители рассказали изданию, что сейчас совместно с Европолом – полицейской службой ЕС - работают над доказательной базой для привлечения организаторов к ответственности.

Дафна Каруана Галиция была одной из самых известных журналисток на Мальте и являлась соавтором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers.

Она также проводила собственные антикоррупционные расследования и вела блог о них, который, по данным Politico, собирал до 400 тысяч просмотров, тогда как все население Мальты составляет 420 тысяч человек.

16 октября 2017 года журналистка погибла при взрыве бомбы, установленной под водительское сиденье ее машины.

После убийства старший сын Дафны Каруаны Галиции, Мэттью, рассказал The Guardian, что угрозы были почти ежедневной реальностью в жизни их семьи.

Последний громкий коррупционный скандал на Мальте разгорелся после того, как Дафна Каруана Галиция обнаружила, что жена мальтийского премьера Джозефа Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана. Сам премьер и его жена отрицали все обвинения. Однако из-за скандала состоялись досрочные выборы, на которых Муската переизбрали премьером.

4 декабря 2017 года на Мальте задержали десятерых подозреваемых в убийстве Дафны Каруаны Галиции. Семерых подозреваемых вскоре отпустили под залог, а троих оставили под арестом. Это были братья: 52-летний Альфред и 54-летний Джордж Деджорджо и 55-летний Винсент Мускат (однофамилец премьера - ред.).