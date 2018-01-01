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Глуп, как пробка и адски ленив: Трамп отреагировал на обвинения Тиллерсона

Вчера, 22:46
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Дональд Трамп считает Рекса Тиллерсона ленивым

Президент США Дональд Трамп назвал экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона глупым и ленивым.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, отвечая на обвинения со стороны Тиллерсона. 

"Майк Помпео делает большую работу, я очень горжусь им. Его предшественник, Рекс Тиллерсон, не имел необходимых умственных способностей. Он был глуп, как пробка, и я должен был избавиться от него как можно скорее. Он был адски ленив", - написал Трамп.

Ранее экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом стали напряженными после того, как тот не раз говорил главе Белого дома, что много вещей, которые он требовал — незаконные.

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на эту должность кандидатуру экс-директора ЦРУ Майка Помпео.

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Тиллерсон занимал должность госсекретаря с февраля 2017 года. По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерное соглашение с Ираном.

31 марта бывший директор ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность государственного секретаря США.

Теги:   Рекс Тиллерсон Дональд Трамп США

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