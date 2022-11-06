В Белгородской области сообщают о «прилете», горит промышленный объект — видео 6 ноября, 13:08 В Белгородской области «прилет» (Фото:БелПлюс/Telegram)

В воскресенье, 6 ноября, в российской Белгородской области сообщают о «прилете» в промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем.

Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он заявил о «прилете» в Грайворонском округе.

Еще до заявления губернатора в местных Telegram каналах появились видео с масштабным пожаром. Жители заявили, что горит нефтебаза в поселке Хотмыжск в Грайворонском округе.

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На опубликованных кадрах отмечено, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.

Что именно стало причиной возгорания, пока не сообщается.