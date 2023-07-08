Диверсии на железных дорогах. Неизвестные сожгли оборудование в двух регионах России 8 июля, 14:13 Неизвестные уничтожили железнодорожные релейные и батарейный шкафы в двух областях РФ (Фото:652234 / Pixabay)

Неизвестные партизаны совершили поджог железнодорожного оборудования в Кировской и Владимирской области РФ.

Об этом пишет издание Baza.

В ночь на 8 июля во Владимирской области России неизвестные сожгли два релейных шкафа и один батарейный. В результате поджога шкафы полностью сгорели. На месте поджога было найдено стамеску (с помощью которой открыли шкафы), две пробки от пятилитровых бутылей и коробку со спичками.

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Издание сообщает, что похожий поджог произошел в Кировской области РФ. Там неизвестные сожгли релейный шкаф (тоже сгорел полностью) на перегоне железной дороги Киров — Красносельский. В результате поджога пассажирские поезда Абакан — Москва и Владивосток — Москва опоздали на 20 минут.

После начала полномасштабной агрессии РФ против Украины на территории России возросло количество диверсий и поджогов. Известно о двух организациях, которые взяли на себя ответственность за ряд акций. Это — БОАК (Боевая организация анархо-коммунистов) и движение «Останови вагоны».

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