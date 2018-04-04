Глобальный сбой привел к массовой задержке авиарейсов в Европе

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В результате сбоя были отменены 15 тысяч авиарейсов по всей Европе

В результате сбоя были отменены 15 тысяч авиарейсов по всей Европе

Из-за сбоя в работе компьютерной системы Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol в Европе произошли задержки авиарейсов.

Как сообщает DW, из строя вышла система обмена данными и координации расписаний полетов, в результате чего были утеряны все расписания, внесенные в систему до 12 часов 26 минут центрально-европейского времени. Это привело к задержке примерно 15 тысяч из 29500 авиарейсов в Европе.

По данным организации, сбой в работе компьютерной системы не повлиял на безопасность полетов.

Напомним, 31 марта из-за пожара был закрыт аэропорт Станстэд в Эссексе в Великобритании, отменены более 100 авиарейсов.

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