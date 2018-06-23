Главу коммуникаций Netflix уволили из-за расистских высказываний в адрес коллег

Глава отдела по связям с общественностью американской кинокомпании и вещателя Netflix ​Джонатан Фридланд уйдет из компании из-за расистских высказываний в адрес темнокожих коллег.

Фридланда обвинили как минимум в двух случаях расистского поведения, сообщает The Hollywood Reporter.

Фридланд на встречах с сотрудниками использовал оскорбительные выражения, говоря о чернокожих. Об этом инциденте подчиненные доложили руководству.

Сам Фридланд рассказал изданию, что сожалеет о своих высказываниях.

"Лидеры должны быть примером для всех остальных, но, к сожалению, я не соответствую этому стандарту, так как бездумно использовал эти оскорбительные слова в разговоре со своей командой", - сказал он.

Фридланд занимал пост директора по коммуникациям мультимедиа-гиганта на протяжении шести лет. В компанию он пришел в 2011 году, до этого он работал в Disney.

В апреле Starbucks обвинили в расизме после того, как в одной из кофеен сети в Филадельфии арестовали двух чернокожих посетителей. Менеджер заведения вызвал полицию из-за того, что один из мужчин, не делая каких-либо покупок, попросил разрешения пройти в туалет.

Видео инцидента вызвало волну возмущения в Twitter. Starbucks обвинили в расизме. Многие призвали к бойкоту сети кофеен, а несколько человек устроили перед заведением акцию протеста.