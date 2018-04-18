Главу Евросовета Туска вызвали в суд по делу о Смоленской катастрофе

Глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вызван в суд на 23 апреля для дачи свидетельских показаний по делу о Смоленской катастрофе 2010 года.

Как сообщает Радио Польша, польская прокуратура выдвинула обвинения в невыполнении должностных обязанностей при организации визита польской делегации в РФ экс-главе канцелярии премьера Туска Томашу Арабскому (в 2007-2010 гг.), двум сотрудникам канцелярии – Моники Б. и Мирославу К., а также двум сотрудникам посольства Польши в Москве – Гжегожу С. и Юстыне Г.

Томаш Арабский обвиняется в том, что он не проинформировал соответствующие службы об аварийном состоянии аэродрома в российском Смоленске. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Напомним, что в Польше обнародовали технический доклад о причинах Смоленской авиакатастрофы 2010 года. Согласно ему, крушение польского правительственного самолета Ту-154 произошло в результате по меньшей мере двух взрывов до столкновения с землей.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

В 2015 году новые власти Польши решили вернуться к вопросу катастрофы Ту-154 президента Качиньского. В начале февраля 2016 года Польша возобновила расследование крушения самолета.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что РФ отказывается вернуть Польше обломки президентского самолета Ту-154М. В связи с этим в ближайшее время Варшава собирается подать в Международный суд в Гааге жалобу на РФ.