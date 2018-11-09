Главред Медузы ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах

Главный редактор и один из основателей российского интернет-издания Медуза Иван Колпаков объявил о своей отставке.

Как сообщает Медуза, отставка Колпакова связана с обвинениями в домогательствах, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания.

На заседании совета директоров Медузы ранее было принято решение о том, что Колпаков останется главным редактором, но позднее он самостоятельно принял решение об отставке.

"Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб", - заявил Колпаков.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора Медузы.

Ранее Колпакова отстранили от работы после обвинений в домогательствах. По данным СМИ, на вечеринке Колпаков "был сильно пьян" и "прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников".

По словам пострадавшей, главред также заявил: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет". После этого Колпаков ушел.

В Медузе подчеркнули, что это был "разовый инцидент", и "проблема не носит системный характер". Кроме того, редакция выработает "четкие правила поведения", чтобы не допускать такого в будущем.