Главой Вооруженных сил Словении стала женщина

Генерал-майор Аленка Ерменц стала руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Словении.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом Ерменц стала единственной женщиной, которая руководит армией государства-члена НАТО.

Ерменц пребывает на службе в армии с 1991 года, когда Словения объявила независимость от Югославии. В марте она была назначена заместителем начальника Генштаба.

Образование Ерменц получала в Королевском колледже оборонных исследований и Королевском колледже в Лондоне.