27 ноября 2018, вторник

Главой Вооруженных сил Словении стала женщина

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Аленка Ерменц
Фото: пресс-служба Минобороны Словении

Аленка Ерменц

Генерал-майор Аленка Ерменц стала руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Словении.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом Ерменц стала единственной женщиной, которая руководит армией государства-члена НАТО.

Ерменц пребывает на службе в армии с 1991 года, когда Словения объявила независимость от Югославии. В марте она была назначена заместителем начальника Генштаба.

Образование Ерменц получала в Королевском колледже оборонных исследований и Королевском колледже в Лондоне.

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