Главой Вооруженных сил Словении стала женщина

Генерал-майор Аленка Ерменц стала руководителем Генерального штаба Вооруженных сил Словении.
Об этом сообщает Reuters.
Таким образом Ерменц стала единственной женщиной, которая руководит армией государства-члена НАТО.
Ерменц пребывает на службе в армии с 1991 года, когда Словения объявила независимость от Югославии. В марте она была назначена заместителем начальника Генштаба.
Образование Ерменц получала в Королевском колледже оборонных исследований и Королевском колледже в Лондоне.
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