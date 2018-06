Самый одиозный сутенер США пробился в большую политику. Кто он и чего от него ждут

71-летний Деннис Хоф, которого называют главным сутенером Америки, станет кандидатом от Республиканской партии на осенних выборах в Ассамблею Невады – нижнюю палату парламента этого штата.

12 июня Хоф, владелец семи борделей в Неваде, одержал победу на партийных праймериз и в ноябре сразится за голоса избирателей с педагогом Лесей Романовой, которая представляет Демократическую партию.

НВ рассказывает наиболее интересные факты о неординарном новоиспеченном политике из США.

Ловелас и сутенер

Невада – единственный штат в США, где легализована проституция. Деннис Хоф построил на этом свой бизнес и карьеру: сегодня ему принадлежат семь борделей в Неваде.

Сам Хоф родом из другого штата – он появился на свет в 1946 году в городе Феникс, Аризона. Подростком работал на бензоколонке, затем купил собственную, а уже к 25 годам владел пятью.

Впрочем, уже тогда в нем несложно было бы узнать будущего сутенера. В своих мемуарах Хоф рассказал о характерном эпизоде, случившемся во время глобального нефтяного кризиса начала 70-х, когда в США было резко ограничено потребление топлива. Владелица одного из массажных салонов пожаловалась Хофу, что ее сотрудницы не могут добраться до работы из-за отсутствия топлива. Владелец бензоколонок пообещал поставлять его даром в обмен на бесплатные "услуги" девушек в любое время.

Хоф с одной из своих девушек в эфире телешоу в 2011 году / Скриншот передачи Dr. Drew's Lifechangers

Показательна и история с ранним браком Хофа: он женился в 18 лет, однако быстро развелся. В интервью журналу The New Yorker, который в 2001 году опубликовал большой материал под названием Американский сутенер, он без обиняков рассказывал об этих отношениях: "Я закончил тем, что получил беременную девушку, все это закончилось свадьбой, а затем и вторым ребенком – и все потому, что я хотел секса".

В итоге с некоторых пор он предпочитает исключительно работниц борделей. "Я не встречаюсь с гражданскими [девушками не из сферы секс-услуг]", - заявил Хоф в одном из телешоу. Среди прочих, у него были романы с известной в США порнозвездой Сансет Томас и бывшей проституткой, а позже сутенершей Хайди Флейс, известной как Голливудская мадам.

Занявшись недвижимостью, Хоф купил свой первый бордель в Неваде в 1993 году. Заведение Moonlight Ranch (Ранчо Лунный свет), постоянным клиентом которого он был, обошлось ему в $700 тыс, еще $300 он вложил в обновление "ранчо". А уже к началу 2000-х Хоф пополнил свою империю еще шестью заведениями.

При этом "главного сутенера Америки" несколько раз обвиняли в сексуальных домогательствах, изнасилованиях и избиении девушек - работниц борделей, а также в том, что он создает в заведениях враждебную среду, избирая своих фавориток.

Телезвезда

В отличие от многих "коллег по цеху", предпочитающих держаться в тени, Хоф никогда не избегал публичности и сделал это своей бизнес-стратегией, отмечает CNN.

Самый известный из принадлежащих ему публичных домов - Moonlite Bunny Ranch (Ранчо Лунный зайчик), где в 2005 году американский телеканал HBO отснял документальный сериал Cathouse: The Series. Проект подробно рассказывает о жизни и работе проституток заведения, а также о самом Хофе. Документальное шоу имело немалый успех: вплоть до 2014 года на экранах периодически появлялись новые серии Cathouse.

Документальный репортаж о борделе Moonlite Bunny Ranch

Еще большую медиа-популярность Хоф получил в 2015-м, когда в другом его борделе Dennis Hof's Love Ranch (Ранчо любви Денниса Хофа) был найден в бессознательном состоянии Ламар Одом, баскетбольная звезда Америки. Бывший спортсмен провел в заведении четыре дня и оставил там $75 тыс.

Скандал привлек внимание множества американских СМИ, однако Хоф не стал делать из него тайну, открыто комментировал эпизод и сумел использовать его в свою пользу. Позже он не раз повторял в интервью, что внимание прессы добавило ему популярности и позволило в очередной раз отстоять свою позицию в споре о легальности проституции.

"Ни для кого не секрет, что он [баскетболист Ламар Одом] был в борделе. Это моя работа – защитить свой бизнес и репутацию Ламара", - заявил сутенер в ответ на упреки в том, что он раскрыл детали пребывания клиента в заведении.

"Мы не собираемся сидеть сложа руки и позволять людям бросать камни в нас только потому, что это проститутки. Все эти проститутки приносят огромный доход, и большинство из них имеют лучшее образование, чем я. Они профессиональные девушки", - вступился за своих сотрудниц Хоф.

Политик

По собственным словам Хофа, идея пойти в политику пришла к нему однажды за ужином с корреспондентом телеканала Fox News Такером Карлсоном. Сутенер посетовал ему на то, что республиканцы Невады поддержали повышение налогов в штате.

"Он [Карлсон] сказал: "Деннис, не жалуйся, если ты не хочешь попытаться что-то с этим сделать". Вот я и сделал", - рассказал Хоф.

Интервью Денниса Хофа о его политической кампании 2018 года:

Свой путь в политику он начал с Либертарианской партии, однако в 2016 году проиграл местные выборы республиканцу Джеймсу Оскарсону. Тогда Хоф сам примкнул к Республиканской партии и 12 июня 2018 года победил Оскарсона на внутренних партийных праймериз.

Это означает, что на выборах в ноябре 2018-го "главный сутенер Америки" поборется за кресло в нижней палате законодательного собрания Невады с кандидатом от демократов. Им станет педагог Леся Романова.

Хоф уже продемонстрировал свое огромное финансовое преимущество над соперницей. На праймериз он потратил $234 тыс., в то время как Романовой удалось собрать лишь $1,4 тыс. – причем 2/3 этой суммы дал Союз учителей Невады.

В случае победы на выборах Хоф намерен бороться за снижение налогов для бизнеса. Кроме того, ему наверняка придется сразиться за свои бордели. Одновременно с выдвижением Хофа в Неваде началась активная кампания за отмену легальной проституции.

Коалиция религиозных общин и активистов по борьбе с торговлей людьми запустила серию местных референдумов на эту тему. Два из семи округов штата, где сосредоточены 40% публичных домов Невады, уже подали соответствующие петиции о запрете проституции.

Поклонник Трампа

Деннис Хоф не скрывает, что одним из главных его кумиров и образцов для подражания является нынешний президент США Дональд Трамп и его стиль ведения бизнеса.

Хоф даже опубликовал книгу The Art Of The Pimp (Искусство сутенерства) – аналогично творению Трампа, которое издано под названием The Art Of The Deal (на русском издана под названием Искусство заключать сделки).

Кроме того, после победы на праймериз Хоф не забыл упомянуть американского президента: "Это все потому что Дональд Трамп был моим Христофором Колумбом. Он указал путь, а я ухватился за него".

К слову, сутенер, а ныне политик, называет себя "Трамп Парампа", обыгрывая название города Парамп в Неваде, интересы которого он надеется представлять, если все-таки сможет попасть в Ассамблею штата на выборах осенью 2018 года.

У Хофа есть все шансы на победу, считает Эрик Герцик, глава факультета политических наук в Университете Невады в Рино. "Это классическая история, которая могла произойти только в Неваде, - отметил он в комментарии агентству АР, анализируя выдвижение сутенера в парламентарии. – Я не думаю, что округ [от которого баллотирует Хоф] поменяет партию [последние годы им руководили республиканцы]. Конечно, будут и недовольные сторонники Республиканской партии, но они уж точно не проголосуют за демократов".