Главный конкурент Вагнера. В Сирии появилась новая российская ЧВК Патриот - СМИ

Как сообщается, в Патриоте наемникам платят больше, чем у Вагнера

С весны 2018 года участие в боевых действиях в Сирии принимает новая частная военная компания из России, сообщает телеканал Дождь со ссылкой на осведомленные источники в военных организациях и Минобороны РФ.

По словам председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева, подразделения ЧВК Патриот формируются как из наемников, так и кадровых российских военнослужащих.

"Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны", - рассказал он.

Эту же информацию подтвердил и генерал-полковник армии РФ в отставке Леонид Ивашов, заявив, что среди боевиков новой ЧВК есть "и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций".

Соответственно, Патриот должен быть напрямую связан с российским оборонным ведомством.

При этом там "больше платят и лучше ставят боевые задачи", чем в скандально известной ЧВК Вагнера.

В связи с этим между двумя военными компаниями существует серьезная конкуренция.

В частности, обе они в свое время претендовали на контракты, связанные с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике, однако заказ в итоге достался Вагнеру.

Работают российские наемники и в других африканских странах, таких как Судан, Ливия, Бурунди, Бруней и Йемен.

"Нет ничего удивительного, что военные хотели бы выделиться, создать какие-то компании и начать зарабатывать на том, к чему они привыкли. Но размножение таких групп создает правовой хаос. Как это будет оформлено? У нас сейчас ЧВК нет (официально). Компании оформляются как ЧОПы, занимающиеся военным консалтингом, и что-то делать они могут только за рубежом", - отметил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.