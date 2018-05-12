Главный инспектор МАГАТЭ по вопросам Ирана подал в отставку

Причина отставки эксперта по Ирану на называется

Главный инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам ядерного потенциала Ирана Теро Варьйоранта подал в отставку.

Об этом сообщил представитель организации, пишет DW.

Причину отставки эксперта представитель МАГАТЭ не назвал. При этом он отметил, что организация продолжит "с высоким профессионализмом" выполнять свою работу.

Варьйоранта был заместителем гендиректора МАГАТЭ и возглавлял департамент ядерной безопасности.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Франция, Великобритания и Германия заявили, что "сожалеют" о решении Трампа.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов в ближайшее время начать обогащение урана в промышленных масштабах.

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Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривала снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.