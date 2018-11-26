Главные новости выходных: захват украинских кораблей в Азове, блокада "евробляхеров" и протесты в Париже

НВ собрало самые важные новости за выходные, 24-25 ноября
Россия захватила украинские корабли в Азовском море
Применив оружие против украинских экипажей, Россия захватила три судна ВМС Украины в Азовском море – два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. Корабли были захвачены по пути их следования из Одессы в Мариуполь вблизи Керченского пролива Читать дальше →
СНБО рекомендовал ввести военное положение из-за агрессии России
На срочном заседании СНБО Украины единогласно рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение в стране на 60 дней. Парламент рассмотрит этот вопрос 26 ноября Читать дальше →
МИД Украины осудил действия России в Азовском море и призвал мир на помощь
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал захват украинских кораблей спецназом РФ "абсолютно новым уровнем провокаций и агрессии". МИД также возложил на Россию ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей Читать дальше →
По просьбе Украины Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море Читать дальше →
Евросоюз утвердил соглашение по Brexit
Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока, а также политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании Читать Читать дальше →
В Сирии совершена химическая атака на город Алеппо
В Сирии более 100 человек пострадали в результате атаки на Алеппо с использованием снарядов, содержащих ядовитые газы Читать дальше →
Евробляхеры заблокировали пропускные пункты на границе
Владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни (Рава-Русская, Краковец и Грушов) Читать дальше →
В Украине почтили память жертв Голодомора
Во многих городах Украины прошли акции в память о жертвах Голодомора. Историческая ответственность за трагические события лежит на России, заявил президент Петр Порошенко Читать дальше →
Украинские военные освободили еще один город на Светлодарской дуге
Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки Донецкой области на Светлодарской дуге Читать дальше →
Во Франции протесты "желтых жилетов" переросли в столкновения с полицией
Французская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, вышедших на акцию протеста против повышения цен на топливо Читать дальше →
Великобритания и Испания урегулировали спор по Гибралтару
Великобритания и Испания достигли соглашения по Гибралтару, которое позволило провести саммит ЕС и утвердить соглашение Brexit. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что любые решения относительно Гибралтара будут согласовываться с Испанией Читать дальше →
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