26 ноября 2018, понедельник

Главные новости выходных: захват украинских кораблей в Азове, блокада "евробляхеров" и протесты в Париже

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Главные новости выходных: захват украинских кораблей в Азове, блокада
Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 24-25 ноября

Россия захватила украинские корабли в Азовском море

Применив оружие против украинских экипажей, Россия захватила три судна ВМС Украины в Азовском море – два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир. Корабли были захвачены по пути их следования из Одессы в Мариуполь вблизи Керченского пролива Читать дальше →

 

СНБО рекомендовал ввести военное положение из-за агрессии России

На срочном заседании СНБО Украины единогласно рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение в стране на 60 дней. Парламент рассмотрит этот вопрос 26 ноября Читать дальше →

 

МИД Украины осудил действия России в Азовском море и призвал мир на помощь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал захват украинских кораблей спецназом РФ "абсолютно новым уровнем провокаций и агрессии". МИД также возложил на Россию ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Азовского и Черного морей Читать дальше →

По просьбе Украины Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание по поводу агрессивных действий РФ против Украины в Азовском море Читать дальше →

 

Евросоюз утвердил соглашение по Brexit

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока, а также политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании Читать Читать дальше →

 

В Сирии совершена химическая атака на город Алеппо

В Сирии более 100 человек пострадали в результате атаки на Алеппо с использованием снарядов, содержащих ядовитые газы Читать дальше →

 

Евробляхеры заблокировали пропускные пункты на границе

Владельцы автомобилей на еврономерах перекрыли три пункта пропуска во Львовской области и два на Волыни (Рава-Русская, Краковец и Грушов) Читать дальше →

 

В Украине почтили память жертв Голодомора

Во многих городах Украины прошли акции в память о жертвах Голодомора. Историческая ответственность за трагические события лежит на России, заявил президент Петр Порошенко Читать дальше →

  

Украинские военные освободили еще один город на Светлодарской дуге

Силы специальных операций под прикрытием подразделений 72-й бригады и во взаимодействии с саперами провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки Донецкой области на Светлодарской дуге Читать дальше →

 

Во Франции протесты "желтых жилетов" переросли в столкновения с полицией

Французская полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку, чтобы разогнать демонстрантов, вышедших на акцию протеста против повышения цен на топливо Читать дальше →

 

Великобритания и Испания урегулировали спор по Гибралтару 

Великобритания и Испания достигли соглашения по Гибралтару, которое позволило провести саммит ЕС и утвердить соглашение Brexit. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что любые решения относительно Гибралтара будут согласовываться с Испанией Читать дальше →

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