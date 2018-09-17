Главное за выходные: новые подробности дела Скрипалей, резонансные ДТП в Украине и удар урагана в США

НВ собрало самые важные новости за выходные, 15-16 сентября

В Британии ищут еще двоих соучастников отравления Скрипалей

По информации британской газеты The Mirror, правоохранители Великобритании разыскивают еще двоих человек, которых подозревают в содействии отравлению Сергея и Юлии Скрипалей. Один из подозреваемых - сотрудник российского посольства в Британии, другой - медик Читать дальше →

РПЦ пригрозила "кровопролитием" из-за автокефалии украинской церкви

Митрополит Русской православной церкви Илларион заявил, что "если УПЦ (Московского патриархата) лишат законных прав, то мы можем ожидать, что "раскольники" [представители автокефальной церкви Украины] завладеют крупными монастырями, такими как Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра. "Тогда, конечно, православные верующие будут защищать эти святые места и может начаться кровопролитие", - полагает российский митрополит. Читать дальше →

В Украину запретили въезд одному из лидеров британских лейбористов

Украина объявила персоной нон-грата британского политика Эндрю Мюррея, одного из главных советников лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина Читать дальше →

Ураган Флоренс принес в США катастрофические наводнения

Число жертв урагана Флоренс в США достигло 18 человек. Тысячи американцев вынуждены были оставить свои дома, из-за сильного ветра миллионы домов остаются без электроснабжения, а поднятие воды может разрушить целые населенные пункты Читать дальше →

Обнародованы документы второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Российский онлайн-портал расследовании Проект опубликовал документы Руслана Боширова, которые свидетельствуют о его возможной причастности к российским спецслужбам. Ранее были обнародованы такие же файлы в отношении Александра Петрова - обои подозревают в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь. Читать дальше →

В Киеве водитель Uber въехал в людей на остановке

В Киеве около станции метро Минская водитель сервиса Uber на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта и сбил двух женщин Читать дальше →

Северную Корею уличили в продаже оружия вопреки санкциям

КНДР продает оружие странам, которые попали под международные санкции, выяснили эксперты ООН. Согласно их докладу, речь идет о продаже северокорейского оружия в Сирию, Ливию и Йемен Читать дальше →

В Черновцах автомобиль полиции насмерть сбил пешехода

Ночью в воскресенье, 16 сентября, в Черновцах полицейский служебный автомобиль осуществил смертельный наезд на пешеход. По словам начальника черновицких патрульных, погибший внезапно выбежал на проезжую часть дороги Читать дальше →

В Германии запустили первый в мире водородный поезд

В Германии приступает к регулярным пассажирским перевозкам первый в мире водородный поезд. Состав с низким уровнем шума и нулевым уровнем выбросов углекислого газа способен развивать скорость до 140 км/ч Читать дальше →

Россиян обвинили в кибератаках против Всемирного допингового агентства

Двух российских шпионов, ранее задержанных в Нидерландах по подозрению в намерении похитить данные из швейцарской лаборатории, которая участвует в расследовании отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, также подозревают в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство WADA Читать дальше →