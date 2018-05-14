Главное за выходные: протесты в Тбилиси, теракты семьи смертников в Индонезии и ДТП с украинскими детьми в Беларуси

НВ собрало самые важные новости за выходные, 12-13 мая.

В Тбилиси силовики провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев, в городе начались беспорядки и протесты

12 мая грузинская полиция провела масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего были задержаны восемь обвиняемых в торговле наркотиками. Спецоперация спровоцировала беспорядки на улицах города, недовольные горожане направились к зданию парламента, где начались акции протеста и стычки с полицией. В итоге главе МВД пришлось извиняться. Читать дальше→

В Индонезии семья смертников совершила ряд самоподрывов

Террористы-смертники, которые совершили ряд самоподрывов в церквях в Индонезии, были членами одной семьи. Число погибших возросло до 11 человек. Это самый кровавый теракт в этой стране с 2005 года. Читать дальше→

В Беларуси разбился автобус с детьми из Украины: один ребенок погиб, шестеро получили тяжелые травмы

13 мая украинская юношеская команда по футболу попала в ДТП в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. Один ребенок погиб и шестеро получили тяжелые травмы. Читать дальше→

Боевики применяют вооружение, которое может быть важным доказательством причастности РФ к оккупации Донбасса - ООС

Несколько дней назад позиции украинских военных на востоке Украины были обстреляны новейшими реактивными снарядами. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил со ссылкой на бойцов отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ. Читать дальше→

Мужчина поджег себя на центральной площади Луцка

В воскресенье, 13 мая, во время концерта ко Дню матери на центральной площади Луцка мужчина поджег себя в толпе. Читать дальше→

На Евровидении победила израильская певица

12 мая, завершился финал песенного конкурса Евровидение 2018. Победу завоевала конкурсантка из Израиля – Нетта Барзилай с песней Toy. Читать дальше→

СБУ передала в Международный суд материалы о причастности российских военных к обстрелу Мариуполя

Служба безопасности Украины передала в Международный суд ООН материалы о причастности кадровых военных Вооруженных сил РФ к обстрелу Мариуполя ракетами в 2015 году. Читать дальше→

Российские пограничники рассказали, почему задержали украинских рыбаков на Азовском море

Российские пограничники заявили, что задержали на Азовском море судно с двумя рыбаками без документов и доставили их в порт Ейска. Читать дальше→

В Париже неизвестный напал с ножом на прохожих, полиция застрелила подозреваемого

В субботу вечером, 12 мая, в центре Парижа неизвестный напал на прохожих с ножом. Ранение получили четыре человека, у двоих из них - тяжелые ранения. Читать дальше→

Главный инспектор МАГАТЭ по вопросам Ирана подал в отставку

Главный инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам ядерного потенциала Ирана Теро Варьйоранта подал в отставку. Читать дальше→

За месяц до годовщины. 500 тысяч украинцев посетили страны ЕС по безвизу

Безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 500 тысяч украинцев. Читать дальше→

В Днепропетровской области произошла авария на шахте, есть погибший

В субботу, 12 мая, на шахте Гвардейская произошла авария, один горняк погиб. Читать дальше→