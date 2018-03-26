Главное за выходные: пожар в ТЦ Кемерова с десятками погибших, протесты в Каталонии и День Воли в Беларуси

НВ собрало самые важные новости за выходные, 24-25 марта

В торговом центре в Кемерове вспыхнул пожар, 48 человек погибли

В торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово вспыхнул пожар. В здании обрушились помещения кинозалов, погибли 48 человек Читать дальше →

В Каталонии прошли протесты против ареста Пучдемона

В Каталонии протестовали против ареста экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Во время массовых акций пострадали около 100 человек Читать дальше →

День Воли в Беларуси отметили митингом и задержаниями

В Беларуси отметили неофициальный праздник День Воли, посвященный 100-летию независимости Белорусской народной республики, провозглашенной в 1918 году. В этом году впервые за время правления Александра Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска. Около ста человек были задержаны, часть из них ожидает суд Читать дальше →

Цукерберг извинился за утечку данных из Facebook

Руководитель Facebook Марк Цукерберг извинился перед британцами за ​​масштабную утечку информации о владельцах аккаунтов соцсети. Facebook выкупил рекламные полосы в крупнейших британских печатных изданиях, разместив там извинения от имени компании Читать дальше →

В Нью-Йорке прошел марш за ограничение продажи оружия

На митинг за введение ограничений на ношение оружия в американском Нью-Йорке вышло более 150 тысяч человек Читать дальше →

СМИ узнали о решении Трампа выслать российских дипломатов

Bloomberg со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля в Британии Читать дальше →

Умер полицейский, обменявший себя на заложников во Франции

Во Франции от полученных ранений скончался 45-летний лейтенант Арно Бельтрам, который предложил себя в качестве заложника во время теракта в супермаркете города Треб Читать дальше →

Украина перешла на летнее время

25 марта Украина перешла на летнее время. Стрелки часов нужно было перевести на час вперед в 3:00 утра Читать дальше →