Главное за выходные: химическая атака в Сирии, выборы в Венгрии и детали отравления Скрипаля

НВ собрало самые важные новости за выходные, 7-9 апреля.

В Сирии десятки людей погибли в результате химической атаки

В сирийском городе Дума (провинция Восточная Гута, последний оплот оппозиционных сил Сирии) в результате атаки с применением химического оружия погибли по меньшей мере 70 человек. Событие вызвало резкую реакцию стран Запада, которые возлагают ответственность за произошедшее на власти Сирии и Россию Читать дальше →

Заседание Совбеза ООН по Сирии: Россия отрицает свою вину

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с химической атакой в Сирии. Представитель России Василий Небензя во время своей речи обвинил в ситуации в Сирии западные страны и заявил, что химические атаки были инсценированы Читать дальше →

Британские СМИ обнародовали новые подробности покушения на Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество Новичок использовали в форме прозрачного геля без запаха, который нанесли на ручку входной двери в дом Сергея Скрипаля. Токсичность яда была намеренно снижена Читать дальше →

Фургон врезался в пешеходов в Германии

В Германии в городе Мюнстер фургон въехал в толпу людей, погибли три человека, включая водителя. Еще около 20 человек получили ранения Читать дальше →

Партия Орбана выиграла выборы в Венгрии

Премьер-министр Венгрии и лидер партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах. По предварительным подсчетам, партия получит конституционное большинство в парламенте, а Орбан станет премьером в третий раз подряд Читать дальше →

Экипаж судна Норд попытался выехать в Крым

Ночью, 9 апреля, моряки судна Норд на автомобилях дипломатического корпуса России пытались проехать через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Чонгар на административной границе с аннексированным Крымом Читать дальше →

Facebook начал уведомлять пользователей об утечках их данных

С 19:00 понедельника, 9 апреля, Facebook начал сообщать пользователям соцсети о том, попали ли их личные данные компании Cambridge Analytica Читать дальше →

Обнародованы новые доказательства причастности России к катастрофе МH17

Появились новые доказательства причастности российского военного Сергея Дубинского (позывной - Хмурый) к катастрофе МH17 Читать дальше →

Христиане восточного обряда отпраздновали Пасху

Украинцы, как другие христиане восточного обряда, отпраздновали Пасху Читать дальше →