Главное за выходные: демарш РПЦ, шествие националистов в Киеве и международный скандал вокруг исчезнувшего журналиста

НВ собрало самые важные новости за выходные, 13-15 октября.

РПЦ разорвала связи с Константинополем из-за украинской автокефалии

Священный синод Русской православной церкви, состоявшийся в Минске, принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем. К этому решению присоединилась Белорусская православная церковь. РПЦ также заявила, что не будет выполнять решение Вселенского патриархата от 11 октября, которым был отменен документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата в 1686 году Читать дальше →

УПЦ КП отреагировала на скандальное решение Московского патриархата

В ответ на решение РПЦ разорвать связи с Вселенским патриархатом спикер Киевской патриархии Евстратий Зоря назвал этот шаг "самоизоляцией в ответ на законные решения международного сообщества", а патриарха Кирилла признал "архитектором разделения украинской церкви" Читать дальше →

В Киеве прошел марш националистов

14 октября в Киеве по случаю 76-летия создания дня Украинской повстанческой армии состоялся марш украинских националистов. В нем приняли участие члены ВО Свобода, ПП Национальный корпус, НОД Правый сектор, Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, С14, ВО Тризуб имени Степана Бандеры и других националистических организаций Читать дальше →

Олег Тягнибок отказался от выдвижения в президенты

Глава Всеукраинского объединения Свобода Олег Тягнибок заявил, что не намерен баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в 2019 году. Вместо этого от имени Свободы он предложил националистическим силам сообща выдвинуть кандидатуру Руслана Кошулинского, экс-вице-спикера Верховной Рады Читать дальше →

В Киеве разгромили офис Медведчука

Вечером 14 октября, в день проведения марша памяти УПА, члены праворадикальных организаций С14 и Традиция и порядок разгромили офисное здание на улице Липинского в Киеве, которое, по их данным, является собственностью политика Виктора Медведчука Читать дальше →

Полиция пресекла провокацию на территории Киево-Печерской лавры

На территории Киево-Печерской лавры 14 октября киевская полиция задержала группу молодых людей - всего более сотни человек. Группа мужчин спортивной внешности разного возраста пыталась создать толкотню и спровоцировать беспорядки возле Успенского собора Киево-Печерской лавры Читать дальше →

Министр обороны Степан Полторак ушел с военной службы

Министр обороны Украины, генерал Степан Полторак оставил военную службу - его рапорт принял президент Украины Петр Порошенко. С 1 января 2019 года должность главы Минобороны должно занимать гражданское лицо. Порошенко предложил Полтораку эту должность Читать дальше →

Стало известно, сколько военнослужащих ВСУ погибли за годы независимости Украины

В Украине в течение 1992-2018 годов во время боевых действий погибли 2532 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. На территории Министерства обороны Украины в Киеве открыли зал их памяти Читать дальше →

Порошенко пообещал всем верующим свободный выбор церкви после создания автокефальной

В Украине нет и не будет государственной церкви, а в освященную томосом Вселенского патриархата православную церковь никого насильно не будут "приглашать", пообещал президент Петр Порошенко на молебне за Украину и автокефальную церковь в Киеве Читать дальше →

Последствия взрывов под Ичней: людям начали подключать газ

В домах города Ичня Черниговской области начали подключение газа к частным и многоэтажным домам - после того, как в результате взрывов на складах боеприпасов газоснабжение было приостановлено Читать дальше →

Венгрия не намерена разблокировать комиссию Украина-НАТО

Главы МИД Украины Павел Климкин и Венгрии Петер Сийярто провели встречу впервые после взаимной высылки консулов двумя странами. В ходе этих переговоров Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать комиссию Украина-НАТО на уровне министров Читать дальше →

В ЕС создали новый санкционный режим для борьбы с применением химоружия

Совет ЕС по иностранным делам на заседании в Люксембурге утвердил новый режим санкций для борьбы с использованием и распространения химического оружия. Санкции могут применяться против компаний и лиц в любой точке мире Читать дальше →

Исчезновение саудовского журналиста в Турции переросло в международный скандал

Вслед за властями Турции и США внешнеполитические ведомства Франции, Германии и Великобритании совместно обратились к правительству Саудовской Аравии с требованием предоставить отчет о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. 2 октября он вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле и не вышел оттуда Читать дальше →

На этом фоне известные бизнесмены, СМИ и компании отказались от участия в экономическом форуме в Эр-Рияде из-за подозрений об убийстве журналиста Читать дальше →

15 октября CNN сообщила о готовности Саудовской Аравии признать смерть журналиста Джамаля Хашкаджи - по данным этого американского СМИ, Эр-Рияд намерен заявить о том, что допрос журналиста "пошел не по плану" Читать дальше →

В распоряжении боевиков на Донбассе оказалась новая российская система связи

На Донбассе в Макеевке во владении боевиков обнаружили новую российскую систему связи под названием Аурига-1,2В. Об этом свидетельствуют результаты расследования лаборатории цифровой судебной экспертизы DFRLab Читать дальше →

Россию уличили в провокациях на учениях НАТО в Арктике

Российские истребители и корабли были замечены в попытках организовать провокации на военных учениях Нидерландов и Великобритании за Полярным кругом Читать дальше →

МВФ заявил о растущих угрозах для мировой экономики

Международный валютный фонд предупредил об увеличении угроз для мирового экономического роста, среди которых общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой. Также в фонде опасаются усугубления торгового спора между США и Китаем Читать дальше →

На вокзале в Кельне неизвестный захватил заложников

В Германии полиции города Кельн пришлось провести спецоперацию по освобождению заложницы, которую захватил неизвестный мужчина на железнодорожном вокзале. Местные правоохранители не исключают террористическую подоплеку инцидента Читать дальше →

В Киеве произошло крупное смертельное ДТП возле торгового центра

В Киеве на проспекте Шухевича, неподалеку от ТРЦ SkyMall произошло крупное смертельное ДТП: столкнулись автомобили Seat Leon и Kia Carens. В результате погибли два человека, пятеро были госпитализированы с тяжелыми травмами Читать дальше →

Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Кенсингтонский дворец официально сообщил, что герцог Сассекский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл ждут первенца - и даже озвучил ориентировочный срок появления ребенка на свет Читать дальше →

Зять Трампа годами не доплачивал налоги - NYT

В распоряжении газеты The New York Times оказались конфиденциальные финансовые документы, которые свидетельствуют о том, что старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер несколько лет не платил налог на прибыль, либо выплачивал недостаточные суммы Читать дальше →