Глава ЦИК Курултая рассказал о явке крымских татар на выборах президента РФ на полуострове

Явка крымских татар на выборах президента России в Крыму не превысила 10%.
Об этом рассказал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, пишет 112 Украина.
"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть ни старалась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так званые выборы в Крыму," – уточнил он.
Смедляев добавил, что общая активность крымчан на выборах также была низкой.
"Когда мы смотрели избирательные участки, где не наблюдалась особая активность, цифры по итогам почему-то были завышены", - уточнил он.
18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента.
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По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов Путин набирает 76,65% голосов.
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