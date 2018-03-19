Глава ЦИК Курултая рассказал о явке крымских татар на выборах президента РФ на полуострове

Украина и мир осудили выборы президента РФ в оккупированном Крыму

Явка крымских татар на выборах президента России в Крыму не превысила 10%.

Об этом рассказал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, пишет 112 Украина.

"Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть ни старалась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так званые выборы в Крыму," – уточнил он.

Смедляев добавил, что общая активность крымчан на выборах также была низкой.

"Когда мы смотрели избирательные участки, где не наблюдалась особая активность, цифры по итогам почему-то были завышены", - уточнил он.

18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.

По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов Путин набирает 76,65% голосов.