Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному.
Адвоката Золотова Шота Горгадзе рассказал, что его подзащитный требует взыскать с российского оппозиционера один миллион рублей, сообщает ТАСС.
Золотов просит признать информацию из расследования ФБК о закупках Росгвардии несоответствующей действительности.
В августе ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей.
В сентябре начальник Росгвардии вызвал оппозиционера, находившегося в тот момент под арестом, на "дуэль", пообещав сделать из него "отбивную".
После освобождения Навальный в свою очередь предложил Золотову теледебаты, но тот отказался, заявив, что приглашал главу ФБК "на другое".
Позднее Золотов предложил проверить Навального на "детекторе лжи".