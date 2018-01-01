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Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей о защите чести

Сегодня, 10:32
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Золотов требует взыскать с Навального миллион рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному.

Адвоката Золотова Шота Горгадзе рассказал, что его подзащитный требует взыскать с российского оппозиционера один миллион рублей, сообщает ТАСС.

Золотов просит признать информацию из расследования ФБК о закупках Росгвардии несоответствующей действительности.

В августе ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей.​

В сентябре начальник Росгвардии вызвал оппозиционера, находившегося в тот момент под арестом, на "дуэль", пообещав сделать из него "отбивную".

После освобождения Навальный в свою очередь предложил Золотову теледебаты, но тот отказался, заявив, что приглашал главу ФБК "на другое".

Позднее Золотов предложил проверить Навального на "детекторе лжи".

Теги:   Виктор Золотов Росгвардия Алексей Навальный Россия

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