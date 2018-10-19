Глава разведки Швейцарии сообщил об активизации российских шпионов

Жан-Филипп Годен заявил о об активизации российских шпионов в Швейцарии

Глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен заявил, что в стране действует значительное число российских шпионов и они работают активнее, чем раньше.

По его словам, разведка в настоящее время расследует два дела, связанных с российскими шпионами, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что не может назвать точное число российских шпионов, действующих на территории страны, однако указал на их "значительное" количество.

Агентство напоминает, что прокуратура Швейцарии расследует уголовное дело двух сотрудников ГРУ Евгения Серебрякова и Алексея Моренца, которых подозревают в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне.

Обоих подозревают также в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.