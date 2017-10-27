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Глава правительства Каталонии объявил о двухдневной голодовке

Вчера, 23:43
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Ким Торра будет воздерживаться от приема пищи в знак солидарности с заключенными под стражу каталонскими политиками

В воскресенье, 9 декабря, глава правительства Каталонии Ким Торра начал 48-часовую "голодную забастовку" в поддержку каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении, сообщает La Vanguardia.

Голодовку Торра намерен завершить в 9 утра вторника, 11 декабря, после чего отправится обратно в Барселону, где примет участие в заседании правительства. 

Как отмечает издание, неделю назад голодовку объявили четверо бывших членов правительства Каталонии. Таким образом они решили выразить протест против судебных решений в отношении сторонников независимости автономии.

Напомним, что прокуратура Испании просит назначить сроки заключения до 25 лет для лидеров каталонских сепаратистов по обвинению в мятеже и растрате государственных средств.

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1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за выход проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии. 

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 годапровело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.

Теги:   Голодовка Каталония

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