Глава Пентагона прокомментировал уничтожение российских наемников в Сирии

Маттис заявил, что видел в СМИ информацию об уничтожении российских наемников в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у него нет никаких данных о том, что в результате воздушных ударов США в Сирии погибли российские наемники.

В то же время он признал, что видел информацию об этом в средствах массовой информации, сообщает Радио Свобода.

"В прессе сейчас есть сообщения. У меня нет никаких сообщений о том, что несколько русских, не солдат Российской Федерации, но российских контрактников, были среди жертв. Я не могу вам ничего сказать. Мы не получили таких данных в Центральном командовании или Пентагоне" - сказал Маттис.

Пентагон заявил, что целью его воздушных ударов в Дейр-эз-Зоре на прошлой неделе были сирийские правительственные войска, которые напали на базу американских и сирийских оппозиционных сил.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, выдвинулась в город Хашшам, чтобы взять под свой контроль нефтяной завод.

Данный населенный пункт оказался под контролем курдов и спецназа США. В результате завязался бой. По данным СМИ, в результате артиллерийских и авиаударов США были убиты более 200 наемников, большинство которых были россиянами. Кроме того, 200-300 боевиков получили ранения.

Согласно имеющимся данным, кадровые военнослужащие ВС РФ в штурме не участвовали, и убитые граждане России являются наемниками ЧВК Вагнера.