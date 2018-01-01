Глава Пентагона потребовал "больше" доказательств по делу Хашукджи Сегодня, 21:25 30 Цей матеріал також доступний українською Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ему нужно "больше" доказательств по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Мэттис стремится получить больше доказательств относительно заказчика убийства Хашукджи", - сообщает AFP.

Напомним, что американская газета The Washington Post сообщила, что ЦРУ установило личность заказчика убийства Джамаля Хашукджи. Им оказался наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Эти утверждения полностью противоречат заявлениям Эр-Рияда, который отвергает любую причастность руководства страны к инциденту.

Дональд Трамп заявил, что отчет ЦРУ "не окончателен" и заверил Эр-Рияд в том, что Соединенные Штаты намерены оставаться "непоколебимым союзником" Саудовской Аравии.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.