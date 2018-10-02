Глава Пентагона отменил свой визит в Пекин - СМИ

Американский телеканал CNN сообщает, что министр обороны США Джеймс Мэттис решил отменить свой визит в столицу Китая Пекин.
По данным издания, решение было принято в связи с растущей напряженностью между США и Китаем.
Отмечается, что во время поездки Мэттис должен был обсудить с китайскими официальными лицами вопросы безопасности.
На данный момент отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войной, а также обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Пекин пытается вмешаться в выборы в Конгресс США.
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